L’Assemblée générale de l’ONU a adopté jeudi 3 novembre une résolution par 185 voix dont celle du Maroc, exigeant la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis.

Cette résolution porte donc sur la «nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba». Les États-Unis et Israël s’y sont opposés tandis que le Brésil et l’Ukraine ont préféré s’abstenir.

En présentant ce texte, le Ministre cubain des affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a souligné que cette politique est condamnée de façon universelle depuis trois décennies», comme l’illustre du reste les résultats des votes depuis la première présentation de cette résolution en 1992.

Dans le préambule du texte, l’Assemblée générale se dit préoccupée par le fait que des États Membres continuent d’adopter et d’appliquer des lois et règlements, tels que la loi dite «Helms-Burton», adoptée le 12 mars 1996, dont les effets extraterritoriaux portent atteinte à la souveraineté d’autres États et aux intérêts légitimes d’entités ou de personnes relevant de leur juridiction ainsi qu’à la liberté du commerce et de la navigation.

Préoccupée par le fait que le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba soit toujours en vigueur, ainsi que par ses conséquences préjudiciables à la population cubaine et aux Cubains résidant dans d’autres pays, l’Assemblée exhorte de nouveau tous les États à s’abstenir d’adopter ou d’appliquer des lois et mesures du type visé dans le préambule de la résolution, comme leur en font obligation la Charte des Nations Unies et le droit international.

De même, l’Assemblée demande de nouveau instamment aux États qui continuent d’appliquer des lois ou mesures de ce type de faire le nécessaire pour les abroger ou les annuler dès que possible, dans le respect de leur législation.