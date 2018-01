ONU: la construction de colonies juives sur les territoires palestiniens occupés est «illégale»

L’envoyé des Nations-Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a réaffirmé, le 11 janvier, que la construction par Israël de colonies juives sur les territoires palestiniens occupés est «illégale» au regard du droit international et constitue un des obstacles majeurs au processus de paix.

Mladenov a ainsi appelé les autorités israéliennes à «cesser et annuler de telles actions», y compris la décision controversée de construire plus de 1100 logements dans 20 colonies différentes en Cisjordanie et particulièrement celle de 7 structures, en partie sur des terres privées palestiniennes.

«Ces actions liées aux constructions de colonies juives minent les chances de création d’un État palestinien viable et contigu dans le cadre d’une solution négociée de deux États», a affirmé l’envoyé onusien. Selon lui, «la réalité enracinée d’un seul État est incompatible avec la réalisation des aspirations nationales des deux peuples».

Israël a donné son feu vert mercredi à la construction de 1122 nouveaux logements de colons en Cisjordanie. Les unités d’habitation approuvées sont à différents stades dans la procédure: 352 ont reçu un feu vert final et 770 autres ont été validées pour la première fois.