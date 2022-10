L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi maintenir son niveau d’alerte maximale dans la crise du Covid-19, mettant en garde contre une pandémie qui « nous a déjà surpris et pourrait très bien encore » le faire.

Le comité d’urgence de l’OMS s’est réuni la semaine dernière pour discuter d’une possible levée de l’alerte, mais y a renoncé, concluant que la pandémie constituait toujours une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

« Le comité a conclu que le Covid-19 restait une urgence de santé publique de portée internationale », a déclaré mercredi le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, devant la presse, au siège de l’organisation à Genève.

Le 30 janvier 2020, le comité d’urgence de l’OMS était parvenue à un consensus et avait classifié la flambée de Covid-19 comme une « urgence de santé publique internationale » (USPPI).

Depuis, le niveau d’alerte n’avait pas été abaissé. Et M. Tedros a averti que « le virus continue d’évoluer et qu’il reste de nombreux risques et incertitudes ».

« La pandémie nous a déjà surpris et pourrait très bien encore », a-t-il mis en garde.

Le comité a souligné la nécessité d' »élargir l’accès aux tests, aux traitements et aux vaccins » et recommande à « tous les pays de mettre à jour leurs plans nationaux » de crise.

Depuis le début de la pandémie, plus de 622 millions de cas confirmés de Covid-19 ont été signalés à l’OMS et plus de 6,5 millions de décès. Des chiffres considérés comme très sous-estimés.

Selon l’OMS, 263.000 nouveaux cas ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Rien que la semaine dernière, 856 nouveaux décès du Covid-19 ont été signalés à travers le monde.