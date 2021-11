Un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud et les frontières se referment: la Commission européenne a proposé vendredi de suspendre les vols en provenance d’Afrique australe, plusieurs pays membres ayant réagi sans attendre, tout comme le Royaume-Uni.

« La Commission européenne proposera, en étroite coordination avec les États membres, d’activer le frein d’urgence pour interrompre les voyages aériens en provenance de la région d’Afrique australe », a tweeté sa présidente Urusla von der Leyen.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

