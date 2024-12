Seule une dizaine de camions d’aide humanitaire ont distribué de l’eau et de la nourriture dans le nord de Gaza en deux mois et demi, a affirmé dimanche l’ONG Oxfam, tirant la sonnette d’alarme sur la détérioration de la situation dans le territoire palestinien assiégé.

« Sur les rares 34 camions transportant de la nourriture et de l’eau autorisés à entrer dans le gouvernorat du nord de Gaza au cours des deux derniers mois et demi, des retards délibérés et des obstructions systématiques de la part de l’armée israélienne ont fait que seuls douze ont réussi à distribuer de l’aide aux civils palestiniens affamés », a dit Oxfam dans un communiqué, un décompte qui inclut les livraisons jusqu’à samedi.

« Pour trois d’entre eux, une fois la nourriture et l’eau distribuées dans l’école où la population était réfugiée, elle a ensuite été évacuée et bombardée quelques heures plus tard », a affirmé l’ONG.

Israël contrôle strictement l’arrivée de l’aide internationale, indispensable pour les 2,4 millions de Gazaouis, depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023.

Israël a été accusé à plusieurs reprises de commettre un « génocide » à Gaza, y compris devant la justice internationale à l’initiative de l’Afrique du Sud — des accusations que les autorités israéliennes rejettent avec force.

L’Assemblée générale de l’ONU a pour sa part approuvé jeudi à une large majorité une résolution demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de se prononcer sur les obligations humanitaires d’Israël envers les Palestiniens.

Oxfam et d’autres organisations humanitaires internationales ont été « continuellement empêchées de fournir une aide vitale » dans le nord de Gaza depuis le 6 octobre dernier quand Israël a intensifié ses bombardements, a déclaré l’ONG.

« On estime que des milliers de personnes sont toujours isolées, mais, l’accès humanitaire étant bloqué, il est impossible de les dénombrer avec certitude », selon Oxfam.

« Début décembre, les organisations humanitaires oeuvrant à Gaza recevaient des appels de personnes vulnérables, piégées dans des maisons ou des abris, et qui étaient arrivées à court d’eau et de nourriture », a-t-elle ajouté.

Lire aussi: Gaza: le Royaume-Uni va augmenter son aide humanitaire

L’attaque du Hamas du 7 octobre a entraîné la mort de plus de 1.200 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Plus de 45.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l’ONU.