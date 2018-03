Népal: un avion bangladais s'écrase près de l'aéroport de Katmandou

Un avion de ligne bangladais transportant 67 passagers s'est écrasé ce lundi lors de la phase d'atterrissage à Katmandou au Népal, a fait savoir un responsable aéroportuaire.

Dix-sept personnes parmi les passagers ont pu être secourues, a précisé un porte-parole de l'aéroport, sans pour autant fournir de détails sur la situation des autres.

L'avion de la compagnie US-Bangla Airlines, qui assurait la liaison entre Dacca et Katmandou, a pris feu pour des raisons encore inconnues.

"Nous cherchons à maîtriser les flammes. On attend des précisions", a ajouté la même source.

L'aéroport international Tribhuvan de Katmandou a été fermé suite à l'accident et l'ensemble des vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres destinations"Nous sommes en train d'essayer d'éteindre les flammes et de porter secours aux passagers", a déclaré à l'AFP Prem Nath Thakur, porte-parole de l'aéroport.

Flight #BS211 of US Bangla Airlines, carrying up to 78 people, catches fire after crash landing at #Kathmandu Airport; pic.twitter.com/1x70nSeabc

Flight #BS211 of US Bangla Airlines, carrying up to 78 people, catches fire after crash landing at #Kathmandu Airport; reports of rescue of more than a dozen survivors. Rescue ongoing. Photos: Twitter users. pic.twitter.com/1yHTyAdXHf

