Un petit astéroïde de la taille d’un camion, qui a soudainement surgi de l’obscurité il y a quelques jours avec la Terre en ligne de mire, nous a frôlé sans faire de dégâts jeudi, a indiqué la Nasa.

Contrairement à ce qui a été vu maintes fois dans les films hollywoodiens, aucune mission mondiale visant à le faire exploser ou dévier de sa trajectoire avec des missiles n’a été nécessaire. Au lieu de cela, l’astéroïde 2023 BU est passé sans incident avant de repartir dans l’obscurité de l’espace. Ouf!

L’objet, repéré pour la première fois samedi depuis un observatoire en Crimée, s’est approché le plus près de la pointe sud de l’Amérique du Sud vers 00h29 GMT vendredi, selon les scientifiques qui le suivaient.

A son point le plus proche, l’astéroïde se trouvait à 3.600 kilomètres de la surface de la Terre, soit beaucoup plus près que de nombreux satellites géostationnaires orbitant autour de la planète.

At @NASA we have dedicated teams who watch the skies to make sure we are safe from hazardous asteroids.

Today’s asteroid flyby is one of the closest ever recorded, but our #PlanetaryDefense experts have been tracking the asteroid and know it’s not a threat to Earth. https://t.co/gOaR6ZNg4Z

— Bill Nelson (@SenBillNelson) January 26, 2023