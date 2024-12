Plus de 1.500 détenus se sont évadés mercredi d’une prison de haute sécurité de Maputo, profitant de l’agitation au troisième jour des troubles au Mozambique qui ont éclaté après la confirmation de la victoire du Frelimo au pouvoir, alors que l’opposition dénonce des fraudes.

En tout « 1.534 détenus se sont échappés de la prison » de haute sécurité située à une quinzaine de kilomètres de la capitale, a confirmé dans la soirée Bernardino Rafael, chef de la police nationale lors d’une conférence de presse.

Parmi les évadés, 33 ont été tués et quinze blessés lors des affrontements qui ont suivi avec le personnel pénitentiaire, a-t-il précisé.

Les opérations de recherche dans la foulée, appuyées par l’armée, ont permis d’arrêter quelque 150 de ces fugitifs.

Parmi les prisonniers évadés, figurent une trentaine de détenus liés aux groupes armés jihadistes qui sèment la terreur depuis sept ans dans la province septentrionale du Cabo Delgado.

« Nous sommes particulièrement préoccupés par cette situation », a commenté le chef de la police.

En dépit des irrégularités soulevées par nombre d’observateurs lors des élections du 9 octobre, le Conseil constitutionnel a confirmé lundi que le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, avait gagné l’élection présidentielle avec 65,17% des voix.

L’opposition, emmenée par un charismatique ex-commentateur de la télévision passé dans la clandestinité à l’étranger, Venancio Mondlane, réclame une « justice électorale », appelant à manifester pour dénoncer cette élection « volée ».

Nombre des 33 millions d’habitants de ce pays africain lusophone tablaient sur ces élections pour tourner la page du Frelimo, mais la durée du mouvement de protestation a surpris les observateurs, dans un pays encore hanté par la guerre civile (1975-1992).

Mercredi, des groupes de manifestants se sont approchés de la Prison Centrale et ont créé de la confusion et du bruit, suscitant de l’agitation au sein de la prison où des détenus ont fini par faire tomber un mur par lequel ils se sont échappés, a-t-il expliqué.

Des barricades restaient érigées mercredi dans plusieurs quartiers de la capitale, filtrant les rares véhicules tentant de circuler, et des actes de vandalisme se sont poursuivis.

Over 6,000 prisoners have escaped from a maximum security prison in Maputo, Mozambique.

They reportedly overpowered the prison guards and seized their AK-47 rifles. pic.twitter.com/V4pQ2w9xMv

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 25, 2024