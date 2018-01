Vidéo. Insolite: 12 dromadaires disqualifiés d'un concours de beauté saoudien pour abus de botox

Une douzaine de dromadaires participant à un concours de beauté en Arabie Saoudite ont été disqualifiés pour abus de botox dans les lèvres, rapporte The Guardian.

30.000 d'entre eux défileront entre le 1er janvier et le 1er février à l'occasion du festival annuel du roi Abdulaziz, à Al Dhana. Cet évènement est très suivi en Arabie Saoudite, en effet, le camélidé est «le symbole» de l'Arabie saoudite, rapporte le président du jury à Reuters. Les récompenses à ce concours peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Cette année, elles s'élèvent jusqu'à 4,2 millions d'euros pour chaque catégorie.

Injecter du botox dans les lèvres de l'animal à bosse pour lui donner une plus belle moue a été considéré comme de la triche. «Cela rend la tête plus gonflée. Quand le chameau arrive, on se dit : "Oh, regarde à quel point cette tête est grande. Il a de grosses lèvres, un gros nez"», a déclaré Ali al-Mazrouei, le fils d'un éleveur de dromadaires émirati. Les douze dromadiares visés par ces accusations ont donc été disqualifiés du concours de beauté.