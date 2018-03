L'armée israélienne frappe la bande de Gaza

L'armée israélienne a frappé au moins une position du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza ce matin, en représailles à l'explosion de plusieurs engins explosifs le long de la frontière, ont indiqué des sources de sécurité des deux côtés.

Plusieurs engins ont explosé tôt aujourd'hui le long de la barrière de sécurité israélienne qui ferme hermétiquement la frontière avec la bande de Gaza, a dit l'armée israélienne. Ils n'ont pas fait de blessé, a-t-elle dit sans plus de précision.

Des chars positionnés en territoire israélien ont frappé en retour des positions du Hamas à l'intérieur de l'enclave, a-t-elle ajouté. Un poste d'observation du Hamas situé à l'est de Jabaliya a essuyé plusieurs tirs israéliens, dont l'un a causé des dégâts, mais pas de blessés, a dit une source de sécurité gazaouie. Israël, le Hamas ainsi que ses alliés observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière depuis la guerre de 2014, la troisième en six ans dans l'enclave dirigée sans partage par le mouvement islamiste, l'un des grands ennemis d'Israël.