En Égypte, le pouvoir s'en prend aux «infos mensongères» des médias

Les autorités égyptiennes ont mis en place des numéros d'appel destinés à recueillir les plaintes contre des «informations mensongères» qui seraient publiées dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Les élections présidentielles se dérouleront du 26 au 28 mars dans le pays.

Énième mesure contre la liberté de la presse. Depuis le 12 mars, le parquet égyptien a ouvert des lignes téléphoniques destinées à recevoir les plaintes contre les informations considérées comme «mensongères» publiées dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Des numéros ont été créés dans chaque région, afin que la population puisse appeler ou envoyer des messages via l'application WhatsApp ou par SMS pour dénoncer ces informations, sous réserve de laisser leurs coordonnées complètes.

Une mesure qui fait suite à la réaction du gouvernement contre un documentaire diffusé par la BBC, en février dernier. Le régime avait jugé mensonger le reportage de la chaîne britannique qui évoquait les disparitions forcées, ces personnes kidnappées par la police. Le documentaire apportait le témoignage d'une mère assurant que sa fille était victime de disparition forcée. Toutefois, la fille en question était apparue quelques jours plus tard à la télévision locale, affirmant qu'elle avait fui le domicile familial. Dans la foulée, la justice égyptienne a affirmé qu'elle poursuivrait les médias en cas de «fausses informations», et a chargé des avocats de les surveiller, ainsi que les réseaux sociaux. Le président Abdel Fattah al-Sissi a lui-même mis en garde les médias, début mars, contre la publication d'informations jugées diffamatoires vis-à-vis de l'armée, en les qualifiant d'acte de «haute trahison».

Pour le gouvernement, il s'agit de veiller à la sécurité de l'État. Pour certaines associations, il s'agit davantage de surveiller les médias. «Depuis deux-trois ans, les ONG ne cessent d'alarmer sur la liberté de la presse qui s'amenuise largement», raconte Leslie Piquemal, chargée du plaidoyer du Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) auprès de l'Union européenne. Le régime en place dans le pays n'en est pas à son coup d'essai concernant la répression de la presse.

En 2017, l'Égypte occupait la 161e place sur 180 au classement des pays sur la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières (RSF). La situation n'est pas nouvelle mais elle s'intensifie largement depuis le début de la campagne électorale pour les présidentielles. Pour Leslie Piquemal, en Égypte, «la liberté de la presse n'a jamais été parfaite mais il y a un serrage de vis depuis le début de la période électorale sur tout le champ médiatique». Si RSF a comptabilisé vingt-neuf journalistes actuellement emprisonnés, il ne s'agit que de ceux pour lequel «il a pu être vérifié qu'ils avaient été arrêtés en raison de leur activité professionnelle», indique la représentante du CIHRS, qui ajoute: «Deux journalistes incarcérés fin février réalisaient un reportage sur le tram.»

Candidat factice

L'ONG locale AFTE (Association of Freedom of Thought ans Expression) a comptabilisé 497 sites web bloqués depuis mai 2017, que ce soit des sites d'information, d'ONG, ou de citoyens . Et tout comme le reste de la population, les journalistes font désormais l'objet de disparition forcée. Plus largement, toute la société est mise sous contrôle, «et même la presse pro régime est surveillée, tout comme la presse internationale désormais», précise Leslie Piquemal.

Le président Abdel Fattah al-Sissi, ancien chef des armées, élu en 2014 après avoir renversé son prédécesseur, Mohammed Morsi, est candidat à sa réélection. Face à lui, seul un candidat factice, Moussa Mostafa Moussa, chef du parti al-Ghad, qui avait fait campagne pour la réélection d'al-Sissi. Le président avait écarté tous ses concurrents potentiels. Le scrutin aura lieu du 26 au 28 mars prochain, sans grand suspense.