Chelsea s’est qualifié pour la deuxième finale du Mondial des clubs Fifa de son histoire en venant à bout d’Al Hilal (1-0), mercredi, à Abou Dhabi, même si les Saoudiens ont provoqué quelques frayeurs dans la dernière demi-heure.

Un but de Romelu Lukaku, titularisé en pointe, et bien placé pour reprendre aux six mètres un dégagement raté de la tête de Yasser Al-Shahrani (1-0, 32e) a suffi au bonheur des Blues qui affronteront les Brésiliens de Palmeiras en finale, samedi.