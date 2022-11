La compagnie aérienne chypriote Tus Airways avait indiqué vendredi à l’AFP avoir reçu le feu vert de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar pour opérer six vols directs de Tel-Aviv à Doha et six autres en sens inverse pendant la période du Mondial-2022.

Dimanche matin, ce vol a quitté l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv pour Doha, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.

« L’histoire s’écrit avec ce premier vol direct entre Tel-Aviv et Doha », a déclaré Lior Hayat, le porte-parole de la diplomatie israélienne, disant que ce vol était le résultat de négociations entre l’Etat hébreu et la Fifa.

Israël a demandé à ses ressortissants « de respecter les traditions et les lois locales afin d’éviter tout problème pendant leur séjour au Qatar », a-t-il ajouté.

Une délégation diplomatique israélienne est par ailleurs arrivée au Qatar pour assurer des services consulaires aux ressortissants israéliens le temps de la Coupe du monde.

Lire aussi: Lapid: «Les Israéliens ont la possibilité de se rendre au Qatar sur des vols directs»

Hadar Segal, un Israélien de 35 ans à bord de ce vol, a dit avoir des billets pour les matches opposant l’Angleterre à l’Iran, ennemi numéro un d’Israël, et l’Argentine à l’Arabie saoudite, qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

« Je ne peux pas voyager dans ces pays pour voir leurs matches, y rencontrer leurs supporters, alors ce sera (pour moi) l’événement sportif le plus spécial qui soit », a-t-il témoigné avant le décollage du vol.

« Pour moi, être sur place en tant qu’Israélien sera incroyable et je suis certain que je me sentirai en sécurité au Qatar », a déclaré de son côté Roy Hessing, un autre supporter israélien.

Le Qatar avait été le premier Etat du Golfe à établir des relations commerciales avec Israël en 1996, ce qui avait d’ailleurs mené à une visite officielle sur place du Premier ministre israélien de l’époque, Shimon Peres.

Mais, en 2000, le bureau commercial de l’Etat hébreu au Qatar a été fermé et les relations entre les deux pays ont été définitivement rompues en 2009, sur fond d’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza.