Moncef Slaoui très confiant pour un vaccin contre le Covid-19

Pour sa première interview télévisée depuis qu’il a été nommé conseiller en chef de l’opération Warp Speed- pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics COVID-19- le Marocain Moncef Slaoui a choisi la chaîne de télévision CNN. Très confiant, l’immunologiste affirme qu’un vaccin très efficace serait prêt pour bientôt.

«Je pense que ce sera un vaccin très efficace. C’est ma prédiction», affirme Moncef Slaoui, conseiller en chef de l’opération Warp Speed. Plus loin encore, l’immunologiste souligne que le taux d’efficacité du vaccin pourrait atteindre les 90%, un chiffre qu’il avance grâce à son «expérience et la biologie de ce virus».

Toutefois, Moncef Slaoui admet qu’il n’y aurait «suffisamment de vaccins pour tous les Américains que d’ici le milieu de 2021, mais peut-être pas avant la fin de 2021». De plus, ce vaccin ne serait qu’un premier d’une longue série, étant donné qu’il soit «possible que nous ayons besoin d’un rappel tous les ans ou tous les deux ans ou tous les trois ans».

Nommé par Donald Trump parmi l’équipe dirigeante de la Task force chargée de la recherche pour le vaccin contre le covid-19, le chercheur américano-marocain Moncef Slaoui dirigeait auparavant le programme de vaccination de GlaxoSmithKline, où il a aidé au développement de cinq nouveaux vaccins majeurs, indique CNN.