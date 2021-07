Mohamed, Sofia, Lina et Nour sont parmi les dix prénoms les plus populaires donnés aux nouveaux nés à Bruxelles, révèle l’Office belge des Statistiques, Statbel.

Dans son classement annuel des tops 10 des prénoms en vogue en Belgique pour les nouveau-nés en 2020, Statbel précise que si Emma est en tête en Wallonie, à Bruxelles, ce sont les Sofia qui dominent suivies de Lina et Nour.

Pour les garçons, c’est Mohamed qui est le prénom le plus fréquemment donné dans la capitale, suivi par Adam, Amir, Yanis et Gabriel. Ce dernier prénom est par contre le plus donné aux petits Wallons.

Au plan national, c’est Olivia qui est, pour la deuxième année consécutive, le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. Du côté des garçons, c’est Arthur qui est le prénom le plus populaire pour la troisième année de suite.

C’est ainsi que quelque 548 filles ont été appelées Olivia, contre 587 enfants ayant reçu le prénom d’Arthur.

Au 1er janvier 2021, la Belgique comptait une population composée de 20,1% de nationaux d’origine étrangère et de 12,6% de non-Belges.