Mocro Maffia: arrestation de six personnes pour enlèvement, torture et meurtre

C’est un coup dur pour la mafia marocaine basée aux Pays-Bas. Six de ses membres ont été interpellés lors d’une opération conjointe menée par les autorités espagnoles et néerlandaises.

L’enquête menée conjointement par la police espagnole et néerlandaise a permis l’arrestation de six personnes, opérant pour la mafia marocaine installée aux Pays-Bas et communément appelée Mocro Maffia.

Les personnes arrêtées aux Pays-Bas sont soupçonnées d’enlèvement, de torture et de meurtres de membres de gangs rivaux, écrit la police espagnole dans un communiqué publié ce dimanche 26 juillet. Les criminels disposaient de sept conteneurs insonorisés où ils retenaient et torturaient leurs victimes, poursuit le communiqué.

L’enquête qui se poursuit a permis d’apprendre que des enlèvements étaient prévus dans un futur proche, écrit la police espagnole, soulignant la découverte de divers outils et ustensiles de torture, tels que «des chaînes ancrées au sol et aux murs, une chaise de dentiste avec des sangles pour immobiliser les bras, les jambes et les têtes des victimes».

Par ailleurs, la police espagnole affirme que les mêmes individus seraient mêlés à plusieurs assassinats qui se sont produits à Málaga au cours des dernières années.