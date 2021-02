L’Ambassadeur espagnol à Rabat a été reçu aujourd’hui 3 février au ministère des Affaires étrangères suite à la vidéo montrant une intervention violente de la gendarmerie espagnole contre des mineurs dans un centre d’accueil à Las Palmas.

Le Maroc n’a pas tardé à réagir suite à la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, montrant des éléments de la Guardia Civil, corps de gendarmerie espagnol, dans une violente intervention dans un centre d’accueil pour mineurs à Las Palmas. Selon une source officielle au sein du ministère des Affaires étrangères contactée par H24Info, l’Ambassadeur espagnol à Rabat a été reçu aujourd’hui au siège du département de Nasser Bourita afin de discuter de la question.

Le Maroc a en ce sens exprimé officiellement son inquiétude et son refus de tels agissements et a fait part de son souci de préserver et garantir la dignité de tout un chacun dans le traitement de ces affaires.

Pour rappel, une vidéo a été enregistrée le 30 janvier dans un centre d’accueil de mineurs dans la région de Tafira à Las Palmas selon Chorfi El Oulai, président de l’Association Al Afaq des migrants marocains aux îles Canaries. Ce dernier a précisé que l’incident a eu lieu lorsque des mineurs ont été privés de sortie comme punition par le directeur du centre. Une altercation a alors éclaté, ce qui a poussé le directeur à appeler les forces de l’ordre. Arrivés en force, ces derniers sont intervenus de manière violente et inhumaine.