Milos Zeman, le «Trump» européen, rempile à Prague

La reconduction du vieux politicien eurosceptique et prorusse à la présidence de la République tchèque confirme la rébellion de l'Europe centrale sur l'immigration.

Malgré sa réputation d'alcoolique, son comportement parfois erratique et les allégations - non prouvées - de mystérieux financements occultes russes de sa campagne, le turbulent Milos Zeman, vieux politicien madré de 73 ans qui n'a jamais caché son euroscepticisme et représente une antithèse presque parfaite de l'ancien «président écrivain» Vaclav Havel, vient d'être réélu à la présidence de la République tchèque.

Il l'a emporté samedi avec 51,36 % des voix contre 48,63 à son adversaire Jiri Drahos, un académicien proeuropéen, novice en politique, que l'Union européenne rêvait de voir lui succéder. Cette nouvelle victoire de l'homme qui se présente volontiers comme un «Trump européen», et qui a fait de la lutte contre l'immigration son principal cheval de bataille, qualifiant l'afflux de migrants en Europe «d'invasion organisée» et de «bouillon de culture» propice à des attaques terroristes, est un pied de nez adressé à Bruxelles et aux élites libérales praguoises qui espéraient s'en débarrasser.

Prorusse et prochinois

Elle confirme la division du pays entre grandes villes et campagnes, et entre proeuropéens et eurosceptiques, une ligne de fracture qui grandit partout en Europe. La percée réalisée lors des législatives d'octobre par le nouveau parti centriste ANO du milliardaire Andrej Babis, deuxième fortune du pays qui avait promis de défendre les oubliés de la prospérité et les campagnes, notamment en renforçant les frontières et en durcissant le ton face à Bruxelles, apparaît désormais comme un mouvement de fond, pas une fièvre populiste sans lendemain.

Après sa victoire, qu'il accueillit rayonnant, et en traitant les journalistes d'«idiots», le vieux Zeman a annoncé qu'il donnerait à Babis plus de temps pour négocier les termes d'une coalition gouvernementale. Le processus reste empêtré dans les divisions du pays et les aléas d'une procédure judiciaire qui accuse le milliardaire d'avoir fraudé pour obtenir certains subsides européens. Mais certains observateurs, comme le politologue Josef Mlejnek, pensent aussi que Zeman pourrait tenter d'influencer certains choix géopolitiques clé de Babis. Ce dernier a en effet toujours maintenu qu'il resterait dans l'Union européenne, tout en plaidant pour une politique musclée vis-à-vis de Bruxelles sur les quotas de migrants. Zeman, lui, affiche une orientation géopolitique beaucoup plus prorusse et prochinoise. Il a maintes fois appelé à lever les sanctions contre Moscou, jugeant l'annexion de la Crimée légitime.

«L'orientation prorusse et prochinoise de M. Zeman est surtout déterminée par son entourage, et par les représentants d'importants groupes économiques qui l'accompagnent en Russie et en Chine», affirme Josef Mlejnek. Un autre analyste, Jiri Pehe, estime que, pour ces raisons, la situation de Babis va en réalité devenir compliquée. «Milos Zeman a maintenant atteint son objectif et n'aura plus besoin d'Andrej Babis. Si j'étais à la place de ce dernier, je serais vigilant plutôt qu'heureux», a-t-il confié à l'AFP.

La question est désormais de savoir avec qui Babis pourrait faire alliance et quelles en seraient les éventuelles conséquences politiques et géopolitiques. Son mouvement, ANO, ne cache pas privilégier une possible coalition avec le parti conservateur ODS mais peine à le séduire, en raison de ses côtés populistes. Les pourparlers seraient plus simples avec les sociaux-démocrates du parti CSSD, mais nécessiteraient l'entrée d'un autre petit parti pour atteindre une majorité, ce qui semble difficile à réaliser. Par ailleurs, Babis refuse pour l'instant toute négociation avec le parti d'extrême droite prorusse et antieuropéen de Tomio Okamura et le Parti communiste, qui souhaitent tous deux sortir de l'UE et de l'Otan…

Dans tous les cas de figure, le rapprochement déjà en cours avec les autres pays du groupe de Visegrad, sur la question du contrôle des frontières, devrait se poursuivre. Environ trois quarts des Tchèques sont favorables à une politique d'immigration dure et jugent le modèle multiculturel qui prévaut à l'ouest de l'Europe un échec. Un sondage réalisé à l'automne avait même montré qu'une majorité de Tchèques serait prête à quitter l'UE si on tentait de leur imposer des quotas de réfugiés.