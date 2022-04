La situation de la migration illégale dans l’Union européenne s’aggrave. 40.300 passages irréguliers ont été interpellés au premier trimestre 2022, selon les calculs préliminaires de Frontex.

Les flux migratoires vers l’UE au premier trimestre sont les plus élevés depuis la crise de 2016, a averti l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans un communiqué publié jeudi 14 avril 2022. Les réfugiés fuyant l’Ukraine et entrant dans l’UE par les points de passage frontaliers ne font pas partie des chiffres des entrées illégales détectées, précise l’agence.

Ainsi, les calculs préliminaires de Frontex montrent que plus de 40 300 passages (et non personnes, car la même personne peut tenter de franchir plusieurs fois la frontière à différents endroits) illégaux ont été détectés entre janvier et mars 2022, soit 57 % de plus qu’il y a un an. Au mois de mars seulement, près de 11.700 migrants en situation irrégulière ont été enregistrés aux frontières extérieures de l’UE, soit 29 % de plus qu’au même mois de 2021.

Les routes migratoires les plus actives

La route des Balkans occidentaux a représenté près de la moitié de tous les franchissements illégaux des frontières au cours des trois premiers mois de cette année. Le chiffre total pour la période janvier-mars a plus que doublé pour atteindre plus de 18.300, révèle Frontex. Au mois de mars, le nombre de migrants irréguliers détectés dans la région a presque triplé pour atteindre 6.650. Les principales nationalités détectées étaient syriennes et afghanes.

La route de la Méditerranée orientale a vu aussi ces activités illégales plus que doubler au premier trimestre pour atteindre plus de 7.000. L’augmentation significative est due aux détections de franchissements illégaux des frontières à Chypre qui ont triplé pour atteindre plus de 5.100 (sur 7.005 détections pour l’ensemble de la route de la Méditerranée orientale), détaille Frontex.

Plus précisément, 73 % de toutes les détections ont été enregistrées à Chypre, soit 302 % ou 5.124 de plus que l’année précédente. Au mois de mars, le nombre total de migrants détectés a également doublé pour atteindre près de 3.250. Les principales nationalités détectées sont les Nigérians et les Congolais.

Le nombre de détections sur la route Afrique de l’Ouest a augmenté de 70% au premier trimestre à environ 5.850, même si le total pour le seul mois de mars a diminué des deux tiers par rapport à il y a un an pour environ 360. Les principales nationalités détectées étaient marocaines et guinéennes.

Frontière orientale

Au premier trimestre de l’année, la frontière terrestre orientale a connu la plus forte augmentation parmi les routes migratoires due au fait que certains citoyens ukrainiens cherchaient à franchir illégalement la frontière entre les points de passage frontaliers, bien qu’une grande majorité d’Ukrainiens soient arrivés légalement par des points de passage frontaliers réguliers. Le nombre total de détections a été multiplié par sept pour atteindre plus de 950.

Au cours du seul mois de mars, le nombre de détections de passages frontaliers illégaux dans la région a été multiplié par 12 pour atteindre plus de 600, poursuit le communiqué.

Quant à la route maritime de la Manche vers le Royaume-Uni, le taux de passages irréguliers enregistré jusqu’à présent cette année a presque triplé par rapport à il y a un an pour atteindre plus de 8 900. La moitié d’entre eux ont été empêchés de partir et l’autre moitié a été secourue par les autorités britanniques.

Les patrouilles terrestres et les activités de surveillance aérienne ont détecté 55% des départs. Ces dispositifs, travaillant en collaboration, permettent la détection précoce et la prévention des traversées maritimes. Répondant aux différents défis aux frontières extérieures, Frontex compte plus de 2 100 officiers de corps permanents et personnel déployé dans ses activités opérationnelles.