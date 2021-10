De sérieuses menaces d’attaques ou d’enlèvement visent le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, placé désormais sous haute protection. La bande derrière ces menaces n’est autre que la mafia marocaine, dite Mocro Maffia, qui contrôle plus du tiers du marché de la cocaïne en Europe.

«Le Premier ministre sortant Mark Rutte bénéficie d’une sécurité renforcée après avoir découvert qu’il pourrait être la cible d’une attaque ou d’un enlèvement», écrit le très sérieux quotidien néerlandais De Telegraaf.

La protection du Premier ministre est assurée par des policiers spécialement formés par le Service de sécurité royale et diplomatique (DKDB), révèle la même source, soulignant la gravité de la menace.

Le protocole a été mis sur pied après le repérage de «guetteurs» non loin du domicile du Premier ministre. Ces guetteurs sont suspectés d’être affiliés à la Mocro Maffia (mafia marocaine), indiquent des sources bien informées au quotidien néerlandais.

La mafia marocaine, l’une des plus virulentes avec plusieurs assassinats à son actif, chercherait à frapper fort, et semer la terreur. Mais jusque-là, les menaces visaient principalement des juges, des avocats, des journalistes, les forces de l’ordre et les membres de leurs famille, poursuit la même source.

Lire aussi: Mocro Maffia: zoom sur l’un des réseaux criminels les plus violents d’Europe

À noter que la Mocro Maffia est l’un des réseaux criminels les plus violents d’Europe et géré principalement par des Marocains. Après avoir débuté dans le trafic de haschich, le réseau criminel s’est spécialisé dans le transport et la vente de cocaïne, aux Pays-Bas dans un premier temps, puis en Belgique.

La Mocro Maffia se place dès 2010 comme leader sur le marché avec des cargaisons transitant depuis la Colombie, le Mexique, en traversant le Maroc pour finir leur périple en Belgique et aux Pays-Bas.

Cette mafia est derrière plusieurs assassinats et fusillades commis sur le sol néerlandais, belge, espagnol, ou encore marocain. En effet, la fusillade dans le tristement célèbre café La Crème, en novembre 2017, ayant coûté la vie à la mauvaise cible, un jeune étudiant en médecine, a été commanditée par Redouane Taghi, «chef suprême de la bande», arrêté en décembre 2019, après des années de cavale.