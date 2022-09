La cheffe du parti post-fasciste Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, victorieuse des législatives italiennes, espère que « l’Espagne passera elle aussi à droite », dans un tweet jeudi au dirigeant du parti d’extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal.

M. Abascal avait été l’un des premiers lundi à féliciter Mme Meloni qui, selon lui, « a montré la voie vers une Europe fière et libre de nations souveraines », alors que le ministre espagnol des Affaires Etrangères José Manuel Albarés, socialiste, avait lâché plus tard que « les populismes finissent toujours en catastrophe ».

Dans un tweet publié jeudi, la probable future Première ministre italienne remercie M. Abascal pour son « amitié ».

« Tu sais combien nous avons dû travailler pour arriver à ce résultat. Maintenant nous sommes déjà au travail pour affronter les problèmes des Italiens, de la manière concrète typique des conservateurs », poursuit-elle dans ce tweet rédigé en espagnol, une langue qu’elle parle couramment.

« Nous espérons que l’Espagne elle aussi passe à droite! », conclut Mme Meloni, 45 ans, qui avait prononcé en juin un discours phare devant des militants de Vox en Espagne.

« Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT! Oui à l’identité sexuelle, non à l’idéologie du genre! Oui à la culture de la vie, non à l’abîme de la mort! Oui aux valeurs universelles de la Croix, non à la violence islamiste! Oui aux frontières sûres, non à l’immigration de masse! (…) Oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles! », y avait-elle notamment affirmé.

Mme Meloni a entamé des négociations avec ses partenaires de coalition, la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi, pour former un gouvernement qui devrait voir le jour d’ici fin octobre.

Cette coalition dominée par l’extrême droite dispose de la majorité absolue aussi bien à la Chambre des députés qu’au Sénat.