Manifestation monstre à Washington pour le contrôle des armes à feu

C'est ce qui a amené Anna Brosowsky, 14 ans, qui apprend le français à l'Ecole internationale du Dictrict de Columbia. «Cette journée est une prise de pouvoir, dit-elle. J'espère vraiment qu'il en sortira quelque chose, que la NRA (le lobby des armes), le Congrès et le président écoutent.» Son petit-frère Emmett, 13 ans, raisonne lui aussi comme un grand: «Le 2ème Amendement a été rédigé au 18ème siècle, quand il n'y avait pas de fusils automatiques. On ne peut pas appliquer des lois vieilles de 200 ans aux armes d'aujourd'hui.»

Six minutes de silence

Donald Trump a déserté la Maison-Blanche, à quelques pâtés de maison de la manifestation, mais les échos de celle-ci lui sont parvenus jusque dans sa villégiature de Mar-a-Lago en Floride. «Nous applaudissons les nombreux jeunes Américains pleins de courage qui exercent leur droit au 1er Amendement aujourd'hui», déclare un communiqué de Lindsay Walters, porte-parole adjointe, en référence à la liberté d'expression.

«La sécurité de nos enfants est une priorité majeure du président et c'est la raison pour laquelle il a pressé le Congrès de passer la loi contre la violence à l'école, qu'il a promulguée. En outre, ajoute la déclaration officielle, le département de la Justice a décrété vendredi une interdiction des «bump-stocks» (système de blocage de la détente), conformément à l'engagement du président d'interdire les accessoires qui transforment des armes légales en mitrailleuses illégales».

Plus de 800 rassemblements en faveur d'un contrôle renforcé des armes à feu ont eu lieu samedi à travers les 1tats-Unis et dans le monde entier. Le point d'orgue de celui de Washington survient avec Emma Gonzalez, jeune fille au crâne rasé désormais emblématique de la croisade contre les tueries scolaires. Après avoir cité les noms des dix-sept victimes du lycée de Floride, cette étudiante en théâtre fixe la foule sans un mot pendant plus de 6 minutes, le temps qu'a duré la tuerie de Parkland. Sans doute le plus long silence jamais diffusé en direct par les télévisions américaines… Et elle conclut: «Marchez pour vos vies avant que ce soit le boulot de quelqu'un d'autre!»