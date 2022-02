L’expulsion de l’ambassadeur de France au Mali, décidée lundi abruptement par la junte au pouvoir à Bamako, est « injustifiée », a estimé le ministère allemand des Affaires étrangères mardi.

« L’expulsion injustifiée de l’ambassadeur français mène à une impasse », écrit le ministère dans un tweet. Il y a un « besoin de dialogue, pas d’escalade pour atteindre l’objectif commun de sécurité et de lutte contre le terrorisme au Mali », où des troupes allemandes sont déployées dans le cadre de la mission de formation de l’Union européenne ou de la mission de l’ONU (Minusma), poursuit-il.

Les autorités maliennes ont justifié l’expulsion de l’ambassadeur de France par les récentes déclarations «hostiles» de responsables français à leur encontre.

Cette convocation marque un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France, l’ancienne puissance coloniale engagée militairement contre les jihadistes au Mali et au Sahel depuis 2013. Les relations n’ont cessé de se détériorer depuis que des colonels ont pris par la force en août 2020 la tête de ce pays, plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire et politique.