Tunisie: arrestation de six membres d'une cellule de soutien au terrorisme

Six membres d'une cellule de soutien logistique aux groupes terroristes, opérant entre les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid, ont été arrêtés par l'Unité de recherches en crimes terroristes de la garde nationale, indique le ministère tunisien de l’Intérieur.

Après consultation du ministère public relevant du pôle judiciaire pour la lutte contre le terrorisme, trois éléments ont été maintenus en détention, alors que les autres ont été déférés devant la justice, précise-t-on de même source.

L’arrestation de ces terroristes est survenue à l’issu des interrogatoires des terroristes appartenant à «Katibet Jund Al Khilafa», arrêtés auparavant lors d'une embuscade, a indiqué le ministère.

Par ailleurs le ministère de l'Intérieur a annoncé que "dans le cadre du suivi des comptes suspects sur les réseaux sociaux, utilisés comme moyens d’incitation à la violence et d’embrigadement, l'unité anti-terroriste de Sousse a arrêté un élément takfiriste qui a piraté plusieurs comptes sur facebook appartenant à des personnes, qui se sont avérés être ses voisins et les avaient exploités pour publier des contenus à tendance takfiriste".

Vendredi dernier, la même source a fait état de l’arrestation de huit individus dans plusieurs gouvernorats du pays pour apologie et incitation au terrorisme. "Agés entre 21 et 31 ans, ces individus ont avoué leur adoption de la pensée takfiriste et leur contact permanent avec des éléments terroristes via le réseau social Facebook", selon un communiqué du département de l’Intérieur.

Depuis la révolution, la Tunisie fait face à une menace terroriste constante.