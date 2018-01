Libye: au moins 9 morts et 30 blessées dans un attentat à Benghazi

Au moins neuf personnes ont été tuées et une trentaine blessées mardi à Benghazi par l'explosion d'une voiture piégée devant une mosquée dans le centre de cette ville de l'est libyen, selon des sources médicales et de sécurité.

Une source à l'hôpital al-Jala de Benghazi a indiqué que ce bilan provisoire pourrait s'aggraver. Le véhicule piégé a explosé devant une mosquée dans le quartier d'al-Sleimani dans le centre de la ville, a précisé une source des services de sécurité. Cette mosquée est connue pour être un fief de groupes salafistes qui ont combattu les jihadistes à Benghazi aux côtés des forces de l'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar.