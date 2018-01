Les avions d'Air Algérie cloués au sol en raison d'une grève surprise

De nombreux avions d'Air Algérie étaient cloués au sol lundi, surtout à Alger, en raison d'une grève surprise du personnel naviguant, a indiqué la compagnie aérienne nationale.

"Air Algérie a été surprise ce matin par une grève surprise illégale. Aucun vol n'a décollé d'Alger", a déclaré Mounia Bertouche, directrice de la communication de la compagnie, à la radio nationale.

"La grève n'a pas été largement suivie à Annaba et Oran (4e et 2e villes d'Algérie, respectivement situées à 550 km à l'est et 400 km à l'ouest d'Alger) où des vols ont pu décoller", a-t-elle ajouté, sans autre précision sur le reste du réseau de la compagnie.

Le Syndicat du personnel naviguant commercial (PNC) n'était pas joignable dans l'immédiat.

Selon l'agence nationale de presse APS, "le personnel navigant commercial d'Air Algérie a lancé lundi matin une grève", pour réclamer notamment une "révision de la grille des salaires".

"En raison de ce débrayage (...) plusieurs vols internationaux et nationaux de la compagnie aérienne nationale ont été annulés", poursuit l'APS, sans autre précision.

Plusieurs chaînes de télévision ont diffusé des images de pagaille dans le hall de l'aéroport Houari Boumédiène d'Alger, une foule nombreuse se pressant devant les comptoirs d'Air Algérie sans personnel visible.

"Nous nous sommes déplacés et nous ne savons pas si nous allons partir. Personne ne nous parle", s'est énervé un vieil homme devant les caméras.

Des passagers en déshérence ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos de queues interminables à l'aéroport.

Selon le site d'information Maghreb Emergent, des vols devant relier Alger à "Paris, Barcelone, Lisbonne et d’autres destinations ont été enregistrés dans la matinée, mais les avions n’ont pas pu décoller".