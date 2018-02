Algérie: 19 décès causés par la grippe saisonnière

Dix-neuf cas de décès, causés par le sous-type H1N1 de la grippe saisonnière, ont été recensés en Algérie, essentiellement au Centre et à l'Est du pays, a révélé, lundi à Alger, le chargé de la surveillance de la grippe à l'Institut Pasteur d'Alger (IPA), Dr Fawzi Derrar.

"Nous nous attendions à un pic épidémiologique durant le mois de janvier et ce fût le cas depuis la deuxième moitié de celui-ci. A ce jour, le Centre national de référence de la grippe a recensé 19 décès, le dernier cas remonte au 31 janvier et concerne un sexagénaire, originaire de Bord Bou Arréridj", a déclaré DR. Derrar à la presse.

Et de préciser que tous ces décès ont été causés par le sous-type de la grippe saisonnière, le H1N1, et figurent parmi les 190 cas "sévères ayant nécessité une hospitalisation, essentiellement au Centre et à l'Est du pays". A ce propos, la même source tient à attirer l'attention sur le fait que les analyses épidémiologiques ont révélé que toutes les personnes décédées n'étaient pas "vaccinées", d'où, a-t-elle insisté, l'impératif de la prévention.

"Face à une affection qui peut être à l'origine d'un décès, les citoyens doivent prendre leurs précautions en se vaccinant", a préconisé le chargé de la surveillance de la grippe à l'Institut Pasteur d'Alger.