L'opposition turque désigne un député pour affronter Erdogan

Le Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d'opposition en Turquie, a désignéaujourd'hui le député Muharrem Ince pour affronter le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan lors de l'élection présidentielle anticipée qui se tiendra le 24 juin.

"Avec la permission de Dieu et la volonté de la nation, je serai élu président le 24 juin", a lancé lors d'une cérémonie à Ankara M. Ince, un poids lourd du CHP et un orateur énergique qui s'est imposé ces dernières années comme l'un des plus véhéments critiques de Tayyip Erdogan.