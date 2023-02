Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, a appelé vendredi Israéliens et Palestiniens à la désescalade, déplorant de récentes mesures israéliennes, sur le port d’armes notamment, susceptibles de mener à « davantage de violence et d’effusions de sang ».

Dans un communiqué au ton cinglant, l’ambassade d’Israël auprès de l’ONU à Genève a fustigé M. Türk et l’a accusé de partialité et de « seulement condamner l’Etat d’Israël ».

La hausse des violences meurtrières observée depuis le début de l’année jusqu’à atteindre un pic fin janvier fait craindre un nouvel engrenage entre Israéliens et Palestiniens et a suscité de nombreux appels internationaux au calme, notamment de la part du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui s’est rendu en visite à Jérusalem et Ramallah lundi et mardi.

« J’exhorte toute personne impliquée [dans le conflit] à sortir de l’illogisme de l’escalade, qui n’a produit que des cadavres, des vies brisées et le désespoir absolu », a déclaré M. Türk dans un communiqué.

Lire aussi. Neuf Palestiniens, dont « une femme âgée », tués lors d’un raid israélien en Cisjordanie

Le responsable onusien s’est également alarmé de mesures prises par le gouvernement israélien samedi, entre autres pour faciliter l’obtention du permis de port d’armes, après la mort de six Israéliens et une Ukrainienne abattus le 27 janvier par un Palestinien à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël.

Cela, « associé à une rhétorique haineuse, ne peut que mener à davantage de violence et d’effusions de sang », a-t-il averti. « Nous savons d’expérience que la prolifération d’armes à feu mènera à des risques accrus de meurtres et de blessures, côté israélien comme palestinien ».

Le gouvernement israélien a également adopté samedi des mesures punitives visant des proches d’auteurs d’attentats. Pour M. Türk, ces dispositions s’apparentent à une « punition collective ».

Le lendemain de l’attaque du 27 janvier, perpétrée près d’une synagogue, un Palestinien de treize ans a blessé par balles deux Israéliens, également à Jérusalem-Est.

Escalade

Ces attaques sont survenues après le raid militaire israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie, au cours duquel dix Palestiniens, parmi lesquels des combattants et une civile sexagénaire, ont été tués le 26 janvier à Jénine, dans le nord de ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Le communiqué de presse du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme « n’a même pas la décence de décrire les attaques de la semaine dernière pour ce qu’elles étaient, des actes de terrorisme palestinien visant le peuple juif. Il n’a même pas le courage de condamner la mort de fidèles innocents », a dénoncé l’ambassadrice d’Israël auprès des Nations unies à Genève, Meirav Eilon Shahar.

« Ses préjugés envers Israël l’amènent à fermer les yeux sur l’incitation quotidienne des enfants par l’Autorité palestinienne et son soutien au terrorisme. Cela doit cesser maintenant », a-t-elle écrit.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 35 Palestiniens (parmi lesquels des combattants, et des civils, dont des mineurs), six civils israéliens (dont un mineur) et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Le conflit a fait 235 morts en 2022, à près de 90% palestiniens.