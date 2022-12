L’Inde a inauguré sa présidence du G20 jeudi sur un appel du Premier ministre Narendra Modi à mettre un terme à la guerre, tançant implicitement la Russie, son alliée de longue date, pour l’invasion de l’Ukraine.

Le Premier ministre indien a lancé cet appel dans une tribune exposant les ambitions de l’Inde pour sa présidence du G20, communiqué par le gouvernement et publié par le quotidien britannique The Telegraph.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de nous battre pour notre survie, notre époque ne doit pas être celle de la guerre. Elle ne doit vraiment pas en être une ! », a exhorté M. Modi.

M. Modi avait déjà transmis un message similaire au président russe Vladimir Poutine lors de leur rencontre en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en septembre, dans la ville ouzbèke de Samarcande.

L’Inde s’est toujours abstenue de condamner explicitement la Russie pour l’invasion de l’Ukraine, ignorant à plusieurs reprises les appels des Etats-Unis pour qu’elle se prononce en ce sens, bien qu’elle cherche à renforcer ses liens avec Washington en matière de sécurité.

Mais New Delhi et Moscou entretiennent des liens de longue date qui remontent à la guerre froide, et la Russie reste de loin son premier fournisseur d’armes.

M. Poutine a visité New Delhi à la fin de l’année dernière, serrant M. Modi dans ses bras et saluant la « grande puissance » indienne, alors que les deux hommes renforçaient leurs liens militaires et énergétiques.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’Inde, important consommateur de pétrole russe, a augmenté ses achats de brut, cédés au rabais à la suite de l’embargo occidental.

Mais la guerre en Ukraine, « grenier de l’Europe », a perturbé les expéditions de céréales, fait bondir les cours des matières premières et planer le spectre d’une crise alimentaire mondiale.

« Pour promouvoir l’harmonie au sein de la famille humaine, nous chercherons à dépolitiser l’approvisionnement mondial en nourriture, engrais et produits médicaux, afin que les tensions géopolitiques ne conduisent pas à des crises humanitaires », a promis M. Modi pour la présidence indienne du G20.

« Comme dans nos propres familles, ce sont ceux dont les besoins sont les plus grands qui doivent toujours être notre première préoccupation. », a-t-il poursuivi.

Selon lui, les plus grands défis du monde « peuvent être résolus non pas en se battant les uns contre les autres, mais seulement en agissant ensemble ».