Liban: Saad Hariri reconduit à son poste de premier ministre

Conformément à " l'article 53 de la Constitution, le chef de l'Etat Michel Aoun a convoqué le Premier ministre Saad Hariri et l'a chargé de former un gouvernement", a indiqué la présidence. Le nom de Hariri, du parti "le Courant du Futur" et qui dirigeait le gouvernement sortant, a été proposé par 111 des 128 membres de la Chambre des députés.