Liban: démission du chef de la diplomatie sur fond de désaccords avec le gouvernement

Le ministre des Affaires étrangères libanais Nassif Hitti a annoncé lundi sa démission sur fond de désaccords avec le gouvernement, dans un pays en plein effondrement économique et incapable d’enclencher les réformes attendues par la communauté internationale.

Le Liban connaît depuis plusieurs mois une dépréciation inédite de sa monnaie, une flambée des prix, des licenciements à grande échelle et des restrictions bancaires sur les retraits et les virements à l’étranger.

« J’ai décidé de démissionner de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, en souhaitant le succès au gouvernement et aux responsables de la gestion de l’Etat, mais en leur souhaitant aussi de reconsidérer plusieurs de leurs politiques et pratiques », a indiqué M. Hitti dans un communiqué.

Il a également déploré « l’absence d’une réelle volonté pour entreprendre une réforme structurelle et totale qui est nécessaire et qui est réclamée par notre société et par la communauté internationale ».

« Pour construire un Etat, il faut des esprits créatifs, une vision claire, des intentions sincères, une culture d’institutions et d’Etat de droit », a-t-il relevé.