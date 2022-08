L’homme qui devait animer la conférence avec Salman Rushdie dans le nord des Etats-Unis, et qui se trouvait sur l’estrade avec l’écrivain au moment où il s’est fait poignarder, a raconté dimanche avoir d’abord cru à « une mauvaise blague ».

Il était « très difficile de comprendre » la situation sur le coup, a expliqué Henry Reese dans une interview à la chaîne CNN.

« Ça ressemblait à une sorte de mauvaise blague, et ça n’avait pas l’air réel. Quand il y a eu du sang derrière lui, c’est devenu réel », a raconté l’homme de 73 ans, qui n’a pas souhaité s’exprimer plus en détails sur le déroulé exact de l’attaque.

Il a indiqué avoir « immédiatement » pensé à la fatwa visant l’écrivain depuis 30 ans, mais avoir d’abord cru à une « allusion » de mauvais goût à celle-ci, pas à une « véritable attaque ».

Lui-même a été blessé, et répondait aux questions de CNN avec un large pansement blanc au-dessus de son œil droit, noir et boursouflé.

« Je vais bien », a-t-il dit. « Nous devrions tous nous inquiéter pour Salman Rushdie, pas pour moi. »

L’événement, qui a eu lieu dans un centre culturel de la petite ville de Chautauqua, dans l’Etat de New York, devait porter sur le mouvement « City of Asylum », co-fondé par Henry Reese. L’association est dédiée à la défense de la liberté d’expression des écrivains et artistes en danger à cause de leur travail, et leur propose notamment un hébergement temporaire aux Etats-Unis.

C’est précisément un discours de Salman Rushdie, dans la ville proche de « Pittsburgh, en 1997, qui a inspiré ma femme et moi pour la création de cette organisation », a expliqué Henry Reese.

« C’est la sinistre ironie, ou peut-être l’intention: de ne pas seulement attaquer son corps, mais tout ce qu’il représente », a-t-il poursuivi.

« En tant que lecteurs, nous devrions tous aller acheter un livre de Salman Rushdie cette semaine, et le lire », a-t-il appelé.

L’auteur, visé par une fatwa de l’Iran pour son roman « Les Versets sataniques » publié en 1988, reste hospitalisé aux Etats-Unis et ses blessures sont graves, mais il est actuellement en voie de rétablissement, selon son agent.