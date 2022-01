L’ex président kazakh Noursoultan Nazarbaïev appelle la population à soutenir le gouvernement pour faire face à la crise que traverse le pays, a déclaré samedi son porte-parole.

M. Nazarbaïev « appelle tous les citoyens à se rassembler autour du président du Kazakhstan pour lui permettre de surmonter cette crise et de garantir l’intégrité du pays », a écrit le porte-parole, Aidos Ukibay, sur Twitter.

Le Kazakhstan, plus grand pays d’Asie centrale, est ébranlé par une contestation qui a éclaté dimanche en province avant de s’étendre à d’autres villes et surtout à Almaty, la capitale économique, où les manifestations ont viré en émeutes chaotiques et meurtrières.

L’appel de l’ex président Noursoultan Nazarbaïev intervient alors qu’un de ses alliés proches, Karim Kajymkanouli Massimov, ancien Premier ministre, a été arrêté pour trahison après avoir été démis de ses fonctions de chef du Comité national de sécurité (KNB) comme conséquence des émeutes déclenchées par une hausse du prix du gaz.

Le KNB a indiqué samedi que M. Massimov avait été placé en détention jeudi après le lancement d’une enquête pour haute trahison.

Le chef de l’Etat, Kassym-Jomart Tokaïev, a autorisé vendredi les forces de sécurité à « tirer pour tuer » afin d’étouffer toute rébellion et, fort de l’appui de la Russie, a exclu de négocier avec les manifestants.

Un contingent de troupes russes et d’autres pays alliés de Moscou sont arrivées jeudi au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place en protégeant les bâtiments stratégiques et en épaulant les forces de l’ordre.