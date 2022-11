L’ex-premier ministre pakistanais Imran Khan est dans un état stable après avoir été blessé par balle à un pied jeudi en marge d’un rassemblement politique. Le président du pays, Arif Alvi, a qualifié l’attentat d’«odieuse tentative d’assassinat».

Renversé en avril par une motion de censure, M. Khan a pris depuis vendredi la tête d’une « longue marche » sur la capitale Islamabad, pour obtenir la tenue d’élections anticipées.

L’ex-Premier ministre pakistanais a été blessé par balle à un pied jeudi en marge d’un rassemblement politique mais est dans un état stable, a-t-on appris auprès d’un de ses proches conseillers.

M. Khan a été blessé quand des coups de feu ont éclaté dans la foule, près de la ville de Gujranwala (Est), a indiqué à l’AFP Raoof Hasan.

« Imran Khan a été blessé au pied. Il est dans un état stable », a déclaré ce conseiller, affirmant qu’il s’agissait d’une « tentative de le tuer, de l’assassiner ».

« Un assaillant a été tué, le second est aux mains de la police », a-t-il ajouté.

Chaque jour depuis le début de cette marche, M. Khan, 70 ans, est monté sur un conteneur placé sur un camion, pour s’adresser à des milliers de ses partisans venus des villes traversées.

Dans un tweet, le président pakistanais, Arif Alvi, a dénoncé une « odieuse tentative d’assassinat ». « Je remercie Allah qu’il soit en sécurité, mais blessé de plusieurs balles dans la jambe et espérons que ce ne soit pas critique ».

Heinous assassination attempt on the brave @ImranKhanPTI I thank Allah that he is safe but injured with few bullets in his leg & hopefully non-critical. This attack is shocking, alarming, disgraceful, deceitful & cowardly. May Allah give him health & to all those injured.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) November 3, 2022