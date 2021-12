Au centre de la crise ouverte avec le Maroc, l’ex-ministre des Affaires étrangères vient d’être décorée de l’ordre royal espagnol de Charles III.

Limogée de ses fonctions par le gouvernement de Pedro Sanchez, Arancha Gonzalez Laya, a été décorée ce mercredi 29 décembre de la Grande Croix de l’Ordre royal espagnol de Charles III, plus haute distinction civile dans le pays ibérique.

Un honor haber servido a mi país, a sus ciudadanas y ciudadanos y muy agradecida a los grandes profesionales del @MAECgob 🙏 pic.twitter.com/1uVuvQDWHi — Arancha González (@AranchaGlezLaya) December 29, 2021

Cette décoration a été décernée par le gouvernement à 23 ex-ministres, parmi lesquels on retrouve également Pablo Iglesias, ancien deuxième vice-président du gouvernement et ministre des Droits sociaux et de l’agenda 2030, rapporte l’agence Europa Press.

Arancha Gonzalez Laya avait été limogée lors d’un vaste remaniement ministériel opéré par Pedro Sanchez en juillet dernier. La ministre avait été impliquée directement dans l’affaire «Brahim Ghali». L’ex-ministre avait même été convoquée par le juge en charge de l’enquête sur l’entrée illégale de Brahim Ghali sur le territoire espagnol, le 18 avril, pour y être soigné du Covid.

Pour rappel, Brahim Ghali est entré en Espagne avec l’aide de Madrid qui agissait à la demande d’Alger. La ministre avait avancé des «raisons humanitaires» pour justifier cette décision, provoquant la plus grande crise de la décennie entre les deux pays voisins.