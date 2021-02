L’Espagne va fabriquer quatre vaccins contre le coronavirus, a annoncé, lundi, la ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, qui a indiqué qu’en outre, le gouvernement travaille sur la conclusion d’un cinquième accord avec une autre usine pharmaceutique.

Un avenir sans Covid-19 est « plus proche chaque jour » et l’exécutif travaille « inlassablement » pour saisir l’opportunité et faire de l’industrie espagnole « plus compétitive et moderne », a expliqué la ministre dans des déclarations à la presse suite à une réunion avec plusieurs maires de la communauté autonome de Madrid.

Plus précisément, Rovi fabrique en Espagne le vaccin développé par Moderna ; Insud Pharma fabriquera les flacons du vaccin d’AstraZeneca ; Reig Jofre le vaccin de Janssen ; et Biofabri assurera la production industrielle de l’antigène du vaccin Novavax Covid-19.

« Cela va accélérer la distribution de ces vaccins en Espagne et nous travaillons pour en avoir plus, car le pays est très bien positionné dans l’Union européenne, tant au niveau de la production des principes actifs qu’au niveau des dernières étapes du remplissage du médicament », a-t-elle précisé.

Enfin, Mme Moroto a souligné que plusieurs ministères oeuvrent déjà pour la mise en place d’un passeport de vaccination qui permettra une mobilité sûre tant en Espagne qu’au sein de l’Union européenne, où l’on travaille également sur cet aspect.