L’Espagne ouvre ses frontières, à partir de ce lundi, à toutes les personnes vaccinées, et ce sans attendre la mise en service du « certificat sanitaire européen », prévue pour le 1er juillet prochain.

« A partir du 7 juin, toutes les personnes vaccinées et leurs familles seront les bienvenues dans notre pays, l’Espagne, indépendamment de leur pays d’origine », avait annoncé le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

A partir de ce lundi, les voyageurs pourront entrer en Espagne en présentant juste une preuve de vaccination contre le Covid-19 avec des vaccins homologués par l’Union européenne et/ou par l’Organisation mondiale de la santé.

Les voyageurs non encore vaccinés pourront toujours présenter un test négatif PCR. En outre, les citoyens originaires de pays de l’UE classés verts comme l’Islande et certaines régions de Finlande et de Norvège, sont exemptés de tout contrôle sanitaire dans les frontières espagnoles.

De leur côté, les Britanniques seront autorisés à visiter librement l’Espagne alors que seuls les voyages considérés comme «essentiels» leur étaient permis jusqu’ici.

Toutefois, l’Espagne figure toujours dans la liste des pays considérés comme à risque par Londres, qui exige de ses ressortissants d’effectuer une quarantaine à leur retour ainsi qu’un test PCR.

L’ouverture des frontières espagnoles pour les visiteurs vise à sauver le secteur touristique qui a souffert une chute vertigineuse.

En 2020, le pays ibérique a reçu seulement 19 millions de touristes étrangers, soit 77% de moins qu’en 2019.