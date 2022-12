Une majorité de participants à un sondage lancé par Elon Musk sur Twitter a voté lundi pour que l’entrepreneur abandonne la direction du réseau social.

57,5% des plus de 17 millions de votants se sont dits favorables à un départ de M. Musk, qui s’est engagé à respecter le résultat mais n’a pas réagi dans l’immédiat.

« Dois-je quitter la direction de Twitter? », avait demandé le milliardaire dans la nuit de dimanche à lundi sur le réseau social.

« Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage », avait-il promis.

Dans un échange avec un de ses abonnés Twitter, M. Musk a assuré qu’il n’avait pas de successeur désigné. Il a indiqué dans un autre message que la plateforme était « sur la voie rapide de la faillite ».

Depuis le rachat fin octobre, le patron de Tesla et de SpaceX a suscité de nombreuses polémiques en licenciant la moitié des effectifs de Twitter, en rétablissant des comptes suspendus, en suspendant ceux de journalistes et en cherchant à lancer une nouvel abonnement payant.

« Du plan d’abonnement bâclé à l’interdiction des journalistes en passant par les controverses politiques quotidiennes, cela a été la tempête totale alors que les annonceurs ont fui, laissant Twitter creuser son déficit », a noté l’analyste Dan Ives de Wedbush Securities, qui estime à 4 milliards de dollars par an les pertes potentielles de l’entreprise.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022