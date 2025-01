De fortes chutes de neige ont entraîné d’importantes perturbations dans les transports en Angleterre dimanche, en Allemagne de nombreux vols ont été annulés ainsi qu’aux Pays-Bas.

Subissant les retards en cascade du nord de l’Europe, les aéroports de Madrid et Barcelone ont été touchés, certains vols accusant 3H30 de retard.

Plusieurs centimètres de neige sont tombés en Angleterre et au Pays de Galles dans la nuit de samedi à dimanche.

Au point que le match de football Liverpool-Manchester United comptant pour la 20e journée du championnat d’Angleterre dimanche, a failli être annulé.

Dans le West Yorkshire (nord de l’Angleterre), le sol était couvert dimanche matin de 12 centimètres de neige, selon l’agence météorologique britannique Met Office.

Jusqu’à 40 centimètres de neige sont tombés dans certaines zones à plus de 300 mètres d’altitude.

ℹ️ Information for passengers due to travel from @manairport.

You can read more about how we prepare for snow and ice, and also get some top tips on travelling in bad weather here: https://t.co/B4AhzO1f6m pic.twitter.com/01tahaXkjx

— Manchester Airport (@manairport) January 5, 2025