Les Emirats arabes unis ont menacé mardi d’annuler leur achat d’avions de combat F-35 auprès des Etats-Unis, en protestant contre des conditions jugées trop strictes, sur fond de méfiance américaine à l’égard de la Chine.

Les deux pays ont toutefois dit espérer parvenir à résoudre leur désaccord.

« Les Emirats ont informé les Etats-Unis qu’ils allaient suspendre les discussions » pour acquérir la cinquantaine de F-35, a indiqué un responsable émirati.

« Des exigences techniques, des restrictions opérationnelles souveraines et une analyse coûts/bénéfices ont conduit à cette réévaluation », a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient après que les Emirats ont signé début décembre un accord pour une commande record de 80 avions de combat français Rafale pour 14 milliards d’euros (15,8 milliards de dollars) lors d’une visite du président Emmanuel Macron, démontrant que l’Etat du Golfe possède des alternatives.

Mais selon le responsable émirati, les Etats-Unis restent « le fournisseur préféré des Emirats » pour les équipements avancés et, malgré la suspension annoncée des discussions sur les F-35, une délégation émiratie visite Washington cette semaine pour des pourparlers.

« Nous espérons pouvoir résoudre tous les problèmes en suspens », a dit un porte-parole du département d’Etat.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a de son côté affirmé qu’il était d’usage de discuter des exigences avant tout transfert de technologie.

Ces exigences « et la protection des équipements de défense américains sont universelles, non négociables et non spécifiques aux Emirats », a-t-il dit.

Des élus du parti démocrate de M. Biden avaient tenté, en vain, de bloquer la vente, arguant notamment de la participation des Emirats à l’offensive au Yémen par la coalition emmenée par l’Arabie saoudite.

Des responsables américains sont également de plus en plus préoccupés par l’implication de la Chine auprès de cet allié américain, notamment avec des travaux dans un port près de la capitale Abou Dhabi.

Selon le Wall Street Journal, les Etats-Unis insistent sur certaines conditions pour s’assurer que les F-35 ne soient pas vulnérables à l’espionnage chinois.

Les Emirats souhaitaient depuis longtemps acquérir des F-35 et des drones MQ-9 « Reaper », mais Israël s’y opposait pour maintenir sa supériorité technologique. L’Etat hébreu a reçu des assurances de la part des Etats-Unis à ce sujet.

La vente, approuvée dans les dernières semaines du mandat de Donald Trump, après l’accord de normalisation des relations entre les Emirats et Israël, porte sur 50 chasseurs furtifs F-35, 18 drones armés MQ-9 et des missiles air-air et air-sol, pour un montant de 23 milliards de dollars.