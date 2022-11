Les prix de l’alimentation mais aussi de l’énergie propulsent l’inflation à des sommets au Royaume-Uni: elle est repassée en septembre au-dessus de 10%, le chiffre le plus élevé des pays du G7, mettant toujours plus sous pression le budget des ménages.

« C’est comme si vous étiez au fond du trou, et que vous ne pouviez pas survivre sans l’aide de la charité », lance cette infirmière tout juste diplômée et en recherche d’emploi.

Lire aussi: FAO: les prix mondiaux des produits alimentaires poursuivent leur baisse en août

Le prix de l’huile végétale (+65% en un an) et des pâtes (+60%) sont en effet ceux qui se sont envolés le plus vite, selon des données expérimentales publiées mardi par l’Office national des statistiques (ONS) et portant sur une sélection de produits de base premier prix.

Des millions de Britanniques en sont réduits à sauter des repas, révèle un récent sondage de l’association de consommateurs Which?, et beaucoup se privent désormais de toutes gourmandises pour n’acheter que l’essentiel.