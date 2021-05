Le ministère du Haj et de la Omra du Royaume d’Arabie Saoudite a annoncé ce dimanche, la décision d’organiser le rite du Haj pour cette année (1442 H) conformément à des normes sanitaires, sécuritaires et organisationnelles, dans le sillage de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le ministère a indiqué dans un communiqué, relayé par l’Agence de presse saoudienne, que les détails de ces dispositions et plans opérationnels pour la mise en place du pèlerinage, qui visent à préserver la santé des pèlerins et leur permettre d’accomplir leurs rituels de manière facile et dans un environnement sûr, seront révélés plus tard.