L’Egypte, qui a entamé la fabrication de vaccins du laboratoire chinois Sinovac, envisage de produire un milliard de vaccins anticovid par an, ce qui ferait d’elle « le plus grand producteur de vaccins du Moyen-Orient et d’Afrique ».

Au terme d’un accord avec l’entreprise chinoise, les deux usines du Caire en charge de cette production vont atteindre un rythme de « plus de 200 millions de doses par an » pour l’une, « ce qui couvre les besoins nationaux, et trois millions de doses par jour soit environ un milliard par an » pour la seconde, avec la possibilité de couvrir les besoins africains et donc d’exporter, a affirmé mercredi à la presse la ministre de la Santé, Hala Zayed.

« Nous avons obtenu l’autorisation de l’Autorité égyptienne du médicament et un million de doses ont déjà été distribuées en Egypte », a ajouté le docteur Heba Wali, en charge du projet.

Des experts chinois s’étaient précédemment rendus en Egypte afin d’inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du vaccin Sinovac dans des usines du groupe pharmaceutique étatique Vacsera.

Officiellement, l’Egypte recense sur son sol 288.441 cas de Covid-19, dont 16.736 ayant entraîné la mort. Dans le pays de plus de 102 millions d’habitants, 7,5 millions d’Egyptiens ont reçu au moins une dose d’un vaccin anticovid.