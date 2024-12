L’Egypte a testé une nouvelle extension du canal de Suez conçue pour améliorer la navigation en réduisant les courants perturbateurs sur ce passage crucial pour le commerce mondial, a annoncé l’Autorité du canal (SCA).

L’extension, de dix kilomètres, a été empruntée samedi par deux navires, selon la même source.

Le chef de la SCA et amiral Ossama Rabie a déclaré que le développement dans la zone sud du canal « améliorera la sécurité de la navigation et réduira les effets des courants d’eau et d’air sur les navires de passage ».

Les navires empruntant le canal se sont parfois échoués, principalement en raison de vents violents et de tempêtes de sable.

En 2021, le porte-conteneurs géant Ever Given s’est retrouvé coincé en diagonale dans le canal, bloquant le commerce pendant près d’une semaine et entrainant un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars en retards de transport.

La nouvelle extension devrait augmenter aussi la capacité du canal de six à huit bateaux par jour, a ajouté M. Rabie, et sera ouverte après la publication de nouvelles cartes de navigation.

مقتطفات من نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى بعبور سفينتين بالمجرى الجديد.#Suezcanal | #قناة_السويس_شريان_الحياة pic.twitter.com/TqvGLbOh67 — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) December 28, 2024

En 2015, l’Egypte a entrepris un projet d’expansion de huit milliards de dollars, suivi de plusieurs projets de développement de la voie navigable.

Le canal de Suez est depuis longtemps une source essentielle de devises étrangères pour Le Caire, plongé dans la pire crise économique de son histoire.

Mais les revenus ont été réduits jusqu’à 70%, selon le Fonds monétaire international, en raison des attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires qu’ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, disant agir en « solidarité » avec les Palestiniens de la bande de Gaza en guerre.

Avant que les attaques ne poussent les entreprises à changer de route, le canal de Suez représentait environ 10% du commerce maritime mondial.