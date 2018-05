Le roi félicite le président yéménite à l’occasion de la fête nationale de son pays

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Roi exprime ses félicitations et ses vœux de santé et de quiétude à Mansour Hadi, tout en souhaitant au peuple yéménite la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité dans la paix, la sécurité et la stabilité.

Partant des liens de fraternité solide et d'estime mutuelle qui unissent les deux peuples, le Souverain fait part, à cette occasion, de Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Abd Rabbo Mansour Hadi en vue de raffermir les relations de coopération fructueuse bilatérale, au service des deux pays et en contribution à la consolidation des ponts de solidarité et d'entraide entre les peuples de la Oumma arabe.