L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé jeudi les injections de rappel du vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech pour les jeunes de 16 et 17 ans, une mesure destinée à renforcer la protection contre les variantes delta et omicron.

Cette annonce intervient un jour après que Pfizer ait affirmé que les données préliminaires montrent qu’une injection de rappel offre une meilleure protection contre l’infection par la variante omicron, bien que deux doses offrent toujours une protection contre les maladies graves.

« La vaccination et l’injection d’une dose de rappel lorsque cela est possible, ainsi que d’autres mesures préventives telles que le port du masque (…) restent nos méthodes les plus efficaces pour lutter contre la Covid-19 », a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock.

« Les variantes delta et omicron continuant à se propager, la vaccination reste la meilleure protection contre la Covid-19 », a-t-elle martelé.

Les doses de rappels seront disponibles pour toute personne de cette tranche d’âge ayant reçu la première dose il y a au moins six mois, dès que cette autorisation aura été approuvée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

La FDA a expliqué que la décision d’autoriser les rappels pour les jeunes de 16 et 17 ans était fondée sur les données relatives à la sécurité et à l’efficacité des personnes âgées de 18 à 55 ans.