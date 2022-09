Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi se rendra mardi au Qatar pour la première fois depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après quatre ans de rupture, a annoncé le riche petit pays gazier du Golfe.

Sissi sera reçu par l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a indiqué le palais sur Twitter.

Selon l’agence de presse qatarie QNA, cette visite « instaure une nouvelle ère dans les relations entre Doha et Le Caire, les faisant évoluer en un partenariat fructueux ».

« Les relations qataro-égyptiennes connaissent une phase de communication active et de visites mutuelles destinées à (les) renforcer », ajoute lundi QNA sur Twitter.

HH the Amir will meet Tuesday with President of the sisterly Arab Republic of #Egypt, who will arrive on a two-day official visit to the country. #QNA #Qatar pic.twitter.com/ZsKUX7SCUw

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) September 12, 2022