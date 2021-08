Le porte-conteneurs Ever Given, battant pavillon panaméen et appartenant au Japon, a traversé vendredi le canal de Suez pour la première fois depuis qu’il a bloqué la voie navigable pendant six jours en mars, a annoncé l’Autorité du canal de Suez (SCA) dans un communiqué.

« Le porte-conteneurs de 400 mètres et 220.000 tonnes, qui était amarré au port britannique de Felixstowe, est rentré à Port-Saïd jeudi soir », précise-t-on. « Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour assurer la traversée en toute sécurité du navire, accompagné de deux remorqueurs et des guides les plus professionnels », a ajouté la SCA. Le navire s’était échoué dans le canal de Suez et a bloqué le trafic maritime mondial pendant près d’une semaine jusqu’à ce qu’il soit remis à flot le 29 mars par une flotte de remorqueurs et d’excavateurs égyptiens.