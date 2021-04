Le policier Derek Chauvin a été reconnu coupable mardi du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, à l’issue d’un procès sous haute tension qui a longuement examiné un homicide devenu symbole des brutalités policières contre les minorités aux Etats-Unis.

Les 12 jurés –sept femmes et cinq hommes– d’origines ethniques diverses, qui délibéraient depuis lundi au tribunal de Minneapolis, ont déclaré Derek Chauvin coupable des trois chefs d’accusation pour lesquels il comparaissait.

Le policier de 45 ans, menotté, a été immédiatement écroué. L’annonce du verdict a suscité une explosion de joie devant le tribunal de la grande ville du nord des Etats-Unis où le quadragénaire était mort lors de son arrestation le 25 mai 2020.

« Maintenant nous pouvons enfin commencer à respirer », a dit à l’AFP Amber Young, présente dans la foule.

Le juge Peter Cahill prononcera la sentence dans quelques semaines. Derek Chauvin encourt 12 ans et demi de prison mais sa peine pourrait être aggravée si le magistrat conclut à l’existence de circonstances aggravantes.

« Coupable! Une justice obtenue dans la douleur a finalement été rendue à la famille de George Floyd. Ce verdict est un tournant dans l’Histoire », a réagi Ben Crump, l’avocat de la famille de George Floyd, décédé le 25 mai 2020.

La mort du quadragénaire noir, asphyxié par la pression du genou de Derek Chauvin pendant plus de neuf minutes, avait choqué l’opinion publique américaine et au-delà des frontières des Etats-Unis, déclenchant de gigantesques manifestations contre le racisme et les brutalités policières.

Ben Crump a reçu un appel de Joe Biden, qui avait donné son avis, quelques heures avant le verdict dans ce procès emblématique. Les preuves contre Derek Chauvin sont « accablantes », avait jugé le président américain.

Après trois semaines de témoignages parfois bouleversants, les 12 jurés ont mis moins de 24 heures pour parvenir à un verdict.

« Ce n’est pas juste pour Floyd, mais pour tout un mouvement » contre les violences policières, déclarait, peu avant le verdict, la compagne de George Floyd au moment de sa mort, Courteney Ross, devant le tribunal où environ 200 personnes attendaient l’annonce du jugement.

Le quadragénaire, passé par la case prison, est devenu une icône antiraciste et le symbole de décennies de discriminations.

– « Paix et stabilité » –

Des soldats de la Garde nationale ont été déployés dans l’agglomération, théâtre de manifestations quotidiennes depuis la mort récente d’un jeune homme noir en périphérie de Minneapolis.

Daunte Wright, un Afro-Américain âgé de 20 ans, a été tué par une policière blanche lors d’un banal contrôle routier dans la banlieue de cette grande ville du nord des Etats-Unis.

Ses funérailles sont prévues jeudi dans une église de la ville.

Minneapolis s’était déjà embrasée après la mort de George Floyd, et les commerces se sont de nouveau barricadés derrière des planches en bois cette semaine alors qu’un couvre-feu est en place.

Dans la capitale fédérale Washington, les autorités ont également mis les forces de l’ordre en alerte en prévision de manifestations qui pourraient suivre le verdict. A New York, Chicago et Los Angeles, les autorités ont déployé des renforts de police a assuré qu’elle était prête à intervenir en cas de violences.

« Cette affaire est exactement ce à quoi vous avez pensé au départ, en regardant cette vidéo », avait affirmé lundi le procureur Steve Schleicher dans son réquisitoire.

« C’était un meurtre, l’accusé est coupable des trois chefs d’accusation et il n’y a aucune excuse », a-t-il assené.

– Des preuves « accablantes » –

L’accusation, qui a fait défiler à la barre plusieurs témoins issus de la police, avait souligné que ce procès n’était pas celui de l’institution, mais d’un individu qui a « trahi » son serment de policier.

L’avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, avait au contraire appelé les jurés à prendre en compte le contexte d’une interpellation qui, selon lui, dégénère avec un suspect d’un gabarit imposant qui résiste à quatre policiers voulant le maîtriser.

Derek Chauvin a agi de manière « raisonnable » compte tenu des circonstances, a argué l’avocat, en disant que les agents de police étaient « des êtres humains » qui « peuvent faire des erreurs dans des situations très stressantes ».

« C’est une famille bien », a-t-il ajouté, évoquant « l’angoisse » de l’attente de la décision du jury pour cette dernière. M. Biden avait déjà rencontré la famille Floyd en juin 2020 à Houston, avant les funérailles du quadragénaire.

Les trois anciens collègues de Derek Chauvin – Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao – qui avaient participé à l’arrestation, doivent être jugés en août pour « complicité de meurtre ».